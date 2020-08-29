"У нас немає основного складу. Є на сьогоднішній день гравці, які краще виглядають, і вони грають. Є конкуренція за місце у складі. Це завжди добре. Тому що хлопці розуміють: для того, щоб прогресувати і бути в такому клубі, як Динамо, потрібно бути готовим дуже добре і максимально працювати на тренуваннях.

Динамо визначилось із майбутнім шістьох гравців, – ЗМІ

З чим пов'язано те, що Волошин провів всі 90 хвилин на полі, а Ванат отримав мало ігрового часу? Ісаєнко вже пішов в іншу команду, і Ванат буде працювати з U-21", – сказав Костюк у коментарі офіційному сайту Динамо після товариського матчу своєї команди з Десною U-21 (5:0).

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилась інформація про оренду Ісаєнка в Колос – 20-річний футболіст виступатиме за ковалівську команду протягом сезону.

Золоті 60-ті і сива давнина: Лобан проти Динамо, висхідна зірка, яку хоронили 550000 осіб, і ще 28 фото "старої школи"