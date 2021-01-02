УЄФА у своєму твіттері пригадав гол Бангура у ворота Ван дер Сара у сезоні 2007/08, таким чином привітавши гвінейця із 36-річчям.

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"Один із найкращих форвардів Динамо Київ у 2000-х?" – йдеться у дописі до привітання.

Нагадаємо, Ісмаель захищав кольори Динамо з 2007 по 2009 роки і зумів завоювати з киянами чемпіонство у сезоні 2008/09. У 2009 році покинув "біло-синіх" і за 11 млн євро перейшов у Ренн. Нині Бангура захищає кольори Аль-Таражі з Саудівської Аравії.

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