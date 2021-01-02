УЕФА в своем твиттере вспомнил гол Бангура в ворота Ван дер Сара в сезоне 2007/08, таким образом поздравив гвинейца с 36-летием.

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"Один из лучших форвардов Динамо Киев в 2000-х?" – говорится в заметке к поздравлению.

Напомним, Исмаэль защищал цвета Динамо с 2007 по 2009 годы и сумел завоевать с киевлянами чемпионство в сезоне 2008/09. В 2009 году покинул "бело-синих" и за 11 млн евро перешел в Ренн. Сейчас Бангура защищает цвета Аль-Тараж из Саудовской Аравии.

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