УЄФА оштрафував 11 клубів з різних країн Європи через "прострочену заборгованість", повідомляє AP News.

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Найсерйозніше покарання загрожує румунському Клужу та Олімпії з Любляни (Словенія) – клуби можуть дискваліфікувати на сезон від участі в єврокубках до 2027 року. Вони отримали випробувальні терміни в один або два роки з фінансовими цілями, яких необхідно досягнути. Окрім цього, Клуж отримав штраф у 250 тисяч євро, а Олімпія – у 100 тисяч.

Покарали також хорватські Осієк та Рієку. Клуби мають прострочену заборгованість ще з минулого сезону, тож їх позбавили призових за участь у Лізі конференцій в цьогорічній кампанії. Інші штрафи становили від 150 тисяч євро до 10 000. Такі штрафи мають сплатити Аріс (Греція), Астана (Казахстан), Борац Баня-Лука (Боснія і Герцеговина), Флоріана (Мальта), Коньяспор (Туреччина), Кизил-Жар (Казахстан) і Вальмієра (Латвія).

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