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УЄФА представив рейтинг найкращих клубів в історії Ліги чемпіонів – у топ-20 є представник України

14:49 1004 Читать на русском
УЄФА представив рейтинг найкращих клубів в історії Ліги чемпіонів – у топ-20 є представник України
Реал очолив рейтинг найкращих клубів ЛЧ / Goal.com

На офіційному сайті УЄФА з'явився оновлений рейтинг найуспішніших клубів в історії Кубка чемпіонів, який у 1992 році реформували та перейменували у Лігу чемпіонів.

У ньому оцінювалися виступи клубів з 1955 по 2019 рік. За кожну перемогу в матчі клубу нараховувалося два очки, за нічию – одне.

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Перше місце в рейтингу посів мадридський Реал, який набрав 600 очок, друге місце – Баварія (474), третє – Барселона (446).

При цьому мадридський клуб частіше за всіх брав участь в розіграшах Ліги чемпіонів і Кубка європейських чемпіонів – 50 разів, провівши в результаті 437 ігор.

Також до числа найуспішніших клубів в історії турніру потрапило київське Динамо. "Біло-сині" розташувалися на 11 місці (246 очок у 233 матчах).

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