УЄФА пояснив успіх апеляції Манчестер Сіті в Лозанні

Союз європейських футбольних асоціацій виступив із офіційною заявою щодо рішення Спортивного арбітражного суду в Лозанні (CAS) в справі 2-річної дискваліфікації з єврокубків англійського Манчестер Сіті.

"УЄФА бере до уваги рішення Спортивного арбітражного суду щодо скорочення санкцій, накладених на Манчестер Сіті нашим незалежним органом фінансового контролю клубів за ймовірні порушення правил УЄФА щодо ліцензування клубів і ФФП.

Манчестер Сіті отримав офіційний вердикт щодо дискваліфікації з єврокубків

Відзначаємо, що комісія CAS не знайшла переконливих доказів для підтвердження порушень Ман Сіті. Окрім того, щодо багатьох імовірних порушень уже сплив 5-річний термін давності, передбачений правилами УЄФА. ФФП упродовж кількох років зіграв значну роль у захисті клубів і наданні їм допомоги задля досягнення фінансової стабільності, тому УЄФА та Європейська асоціація клубів зберігають вірність своїм принципам. Надалі УЄФА не коментуватиме це питання", – йдеться у заяві, оприлюдненій офіційним сайтом організації.

Нагадаємо, що CAS відмінив 2-річний бан "містян" на участь у єврокубках і скоротив штраф манкуніанців із 30-ти до 10 млн євро.

Історична дискваліфікація Манчестер Сіті: головні питання та відповіді – Гвардіола, шейх, Зінченко, суди, інші загрози