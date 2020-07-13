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УЄФА пояснив успіх апеляції Манчестер Сіті в Лозанні

12:55 - Читать на русском
УЄФА пояснив успіх апеляції Манчестер Сіті в Лозанні
Радість "містян" / Reuters

Союз європейських футбольних асоціацій виступив із офіційною заявою щодо рішення Спортивного арбітражного суду в Лозанні (CAS) в справі 2-річної дискваліфікації з єврокубків англійського Манчестер Сіті.

"УЄФА бере до уваги рішення Спортивного арбітражного суду щодо скорочення санкцій, накладених на Манчестер Сіті нашим незалежним органом фінансового контролю клубів за ймовірні порушення правил УЄФА щодо ліцензування клубів і ФФП.

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Відзначаємо, що комісія CAS не знайшла переконливих доказів для підтвердження порушень Ман Сіті. Окрім того, щодо багатьох імовірних порушень уже сплив 5-річний термін давності, передбачений правилами УЄФА. ФФП упродовж кількох років зіграв значну роль у захисті клубів і наданні їм допомоги задля досягнення фінансової стабільності, тому УЄФА та Європейська асоціація клубів зберігають вірність своїм принципам. Надалі УЄФА не коментуватиме це питання", – йдеться у заяві, оприлюдненій офіційним сайтом організації.

Нагадаємо, що CAS відмінив 2-річний бан "містян" на участь у єврокубках і скоротив штраф манкуніанців із 30-ти до 10 млн євро.

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Теги
Спортивний арбітражний суд в Лозанні Манчестер Сіті Манчестер Сіті Ліга чемпіонів УЄФА Фінансовий fair-play
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