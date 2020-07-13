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УЕФА объяснил успех апелляции Манчестер Сити в Лозанне

13:00 - Читати українською
УЕФА объяснил успех апелляции Манчестер Сити в Лозанне
Радость "горожан" / Reuters

Союз европейских футбольных ассоциаций выступил с официальным заявлением относительно решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) в части 2-летней дисквалификации из еврокубков английского Манчестер Сити.

"УЕФА принимает во внимание решение Спортивного арбитражного суда относительно сокращения санкций, наложенных на Манчестер Сити нашим независимым органом финансового контроля клубов за предолагаемые нарушения правил УЕФА по лицензированию клубов и ФФП.

Манчестер Сити получил официальный вердикт относительно дисквалификации из еврокубков

Отмечаем, что комиссия CAS не нашла убедительных доказательств для подтверждения нарушений Манчестер Сити. Кроме того, по многим предолагаемым нарушениям уже истек 5-летний срок давности, предусмотренный правилами УЕФА. ФФП на протяжении нескольких лет сыграл значительную роль в защите клубов и предоставлении им помощи для достижения финансовой стабильности, поэтому УЕФА и Европейская ассоциация клубов сохраняют верность своим принципам. В дальнейшем УЕФА не будет комментировать этот вопрос", – говорится в заявлении, обнародованном официальным сайтом организации.

Напомним, что CAS отменил 2-летний бан "горожан" на участие в еврокубках и сократил штраф манкунианцев с 30-ти до 10 млн евро.

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Теги
Спортивный арбитражный суд в Лозанне Манчестер Сити Манчестер Сити Лига чемпионов УЕФА Финансовый fair-play
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