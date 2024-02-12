УЄФА оприлюднив кадри м'яча, який будуть використовувати зі стадії 1/8 фіналу.

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Якщо на груповому етапі круглий мав доволі стримані кольори (білий та синій), то цього разу дизайнери вдалися до експериментів – яскравий червоний, візерунки, зображення двох левів. Все це має символізувати Лондон, який 1 червня прийме фінал ЛЧ.

Нагадаємо, перші матчі 1/8 фіналу відбудуться вже завтра (13 лютого). Манчестер Сіті приїде в гості до Копенгагена, а РБ Лейпциг прийматиме Реал.

London’s ball



introducing the new @ChampionsLeague pro ball. available now pic.twitter.com/zseP2cTgwn — adidas Football (@adidasfootball) February 12, 2024

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