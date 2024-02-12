УЕФА показал мяч для плей-офф Лиги чемпионов – экстремальный дизайн с животным
Участники плей-офф Лиги чемпионов 2023/24 узнали дизайн своего орудия труда.
УЕФА обнародовал кадры мяча, который будут использовать со стадии 1/8 финала.
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Если на групповом этапе круглый имел довольно сдержанные цвета (белый и синий), то на этот раз дизайнеры прибегли к экспериментам – яркий красный, узоры, изображение двух львов. Все это должно символизировать Лондон, который 1 июня примет финал ЛЧ.
Напомним, первые матчи 1/8 финала состоятся уже завтра (13 февраля). Манчестер Сити приедет в гости к Копенгагену, а РБ Лейпциг будет принимать Реал.
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