УЕФА обнародовал кадры мяча, который будут использовать со стадии 1/8 финала.

Лунин попал в заявку Реала на матч Лиги чемпионов – Мадрид без Беллингема, усиление проблемной позиции

Если на групповом этапе круглый имел довольно сдержанные цвета (белый и синий), то на этот раз дизайнеры прибегли к экспериментам – яркий красный, узоры, изображение двух львов. Все это должно символизировать Лондон, который 1 июня примет финал ЛЧ.

Напомним, первые матчи 1/8 финала состоятся уже завтра (13 февраля). Манчестер Сити приедет в гости к Копенгагену, а РБ Лейпциг будет принимать Реал.

London’s ball



introducing the new @ChampionsLeague pro ball. available now pic.twitter.com/zseP2cTgwn — adidas Football (@adidasfootball) February 12, 2024

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