УЄФА покарав АЕК за завищення цін на квитки для фанатів Баварії на матч Ліги чемпіонів

АЕК зобов'язаний повернути Баварії майже 33 тисячі євро за завищення цін на квитки на поєдинок 3 туру Ліги чемпіонів 2018/19.

УЄФА зобов'язав АЕК повернути Баварії 32 тисячі 880 євро як різницю у вартості квитків на поєдинок 3 туру Ліги чемпіонів (по 10 євро за кожен проданий квиток). Грецький клуб завищив вартість перепусток для фанатів гостей, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Клуб з Афін зобов'язаний виконати рішення протягом 30 днів. Крім того, АЕК отримав попередження від УЄФА щодо недопущення даних дій у майбутньому.

Нагадаємо, кольори АЕКа захищає Дмитро Чигринський, який провів 5 поєдинків у поточному розіграші Ліги чемпіонів. До слова, АЕК став єдиною командою, яка програла всі 6 матчів групового турніру.

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