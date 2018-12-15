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УЄФА покарав АЕК за завищення цін на квитки для фанатів Баварії на матч Ліги чемпіонів

11:50 394 Читать на русском
УЄФА покарав АЕК за завищення цін на квитки для фанатів Баварії на матч Ліги чемпіонів
Баварія отримає компенсацію / фото: Sky Sports

АЕК зобов'язаний повернути Баварії майже 33 тисячі євро за завищення цін на квитки на поєдинок 3 туру Ліги чемпіонів 2018/19.

УЄФА зобов'язав АЕК повернути Баварії 32 тисячі 880 євро як різницю у вартості квитків на поєдинок 3 туру Ліги чемпіонів (по 10 євро за кожен проданий квиток). Грецький клуб завищив вартість перепусток для фанатів гостей, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Клуб з Афін зобов'язаний виконати рішення протягом 30 днів. Крім того, АЕК отримав попередження від УЄФА щодо недопущення даних дій у майбутньому.

Нагадаємо, кольори АЕКа захищає Дмитро Чигринський, який провів 5 поєдинків у поточному розіграші Ліги чемпіонів. До слова, АЕК став єдиною командою, яка програла всі 6 матчів групового турніру.

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АЕК Афіни - Баварія: Вівторок 23 жовтня 2018

АЕК Афіни
Матч завершено
0 : 2
Баварія
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Теги
Баварія Баварія АЕК Афіни АЕК Афіни Ліга чемпіонів УЄФА футбольні фанати АЕК Афіни - Баварія
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