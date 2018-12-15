Ліга чемпіонів: фанати Манчестер Сіті назвали бажаного суперника в 1/8 – несподіваний вибір

Фанати Манчестер Сіті визначились з бажаним опонентом у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2018/19. Вибір прихильників "містян" можна назвати несподіваним.

Манчестер Сіті у своєму Twitter провів опитування серед вболівальників. Фанатам команди Олександра Зінченка запропонували назвати бажаного опонента "містян" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Нагадаємо, Ман Сіті посів перше місце у групі з Ліоном, Шахтарем та Хоффенхаймом.

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Команда Гвардіоли може отримати у суперники лише 4 команди – Атлетіко, Рому, Шальке та Аякс. Саме за команду Дієго Сімеоне проголосувало найбільше – 35%. Шальке Євгена Коноплянки набрав 33%, Аякс – 22%, а Рома – лише 10%. В опитуванні взяли участь більше 23 тисяч вболівальників.

До слова. українець Олександр Зінченко провів 3 матчі в поточній Лізі чемпіонів. Жеребкування 1/8 фіналу пройде у понеділок, 17 грудня.

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