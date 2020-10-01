Серед переможців номінацій прогнозовано домінували представники Баварії, яка у фіналі ЛЧ 2019/20 обіграла французький ПСЖ. Мануель Нойєр став найкращим голкіпером, а його одноклубник Йозуа Кімміх визнаний найкращим захисником.

Результати жеребкування групового етапу ЛЧ 2020/21

Серед півзахисників нагороду отримав хавбек Ман Сіті Кевін де Брюйне, а найкращим форвардом визнали Роберта Лєвандовскі, інформує офіційний сайт УЄФА.

Як відомо, сезон 2019/20 у Лізі чемпіонів завершився лише в серпні через пандемію COVID-19. Мюнхенська Баварія вшосте у своїй історії стала переможцем найпрестижнішого клубного турніру Європи.

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