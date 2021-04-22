"Тут перемогла не Баварія, не я, а справжній футбол. Той, який всі ми любимо.

УЄФА планує викинути Реал та Ювентус з Ліги чемпіонів – безпрецедентне покарання в історії турніру

Всі знають, що я вважаю за краще дипломатичні переговори, а не війну. Тому президент УЄФА попросив мене підтримати його у вирішенні проблем і допомогти почати все заново після дуже складних днів для світового футболу.

Я б із задоволенням моментально повернув у світовій футбол щастя, гармонію і прихильність. На жаль, зробити це так швидко неможливо, тому ми повинні продовжити роботу.

Давайте почекаємо моменту, коли шторм заспокоїться, а потім сконцентруємося на діалозі. Чеферін запевнив мене, що він не має наміру закривати двері ні перед ким. Мені близька ця позиція", – наводить слова Румменігге Fotball Italia.

Нагадаємо, засновники Суперліги, яка протрималась лише два дні, вирішили поставити проект на паузу через масову відмову клубів.

Якою буде оновлена Ліга чемпіонів – збільшення кількості учасників, незвичний формат, ліквідація групового етапу