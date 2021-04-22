"УЕФА не планирует закрывать двери ни перед кем", – Румменигге сообщил, кто победил в ситуации с Суперлигой
Председатель правления мюнхенской Баварии Карл-Хайнц Румменигге подвел итоги двухдневной Суперлиги.
"Здесь победила не Бавария, не я, а настоящий футбол. Тот, который все мы любим.
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Все знают, что я предпочитаю дипломатические переговоры, а не войну. Поэтому президент УЕФА попросил меня поддержать его в решении проблем и помочь начать все заново после очень сложных дней для мирового футбола.
Я бы с удовольствием моментально вернул в мировой футбол счастье, гармонию и привязанность. К сожалению, сделать это так быстро невозможно, поэтому мы должны продолжить работу.
Давайте подождем момента, когда шторм успокоится, а потом сконцентрируемся на диалоге. Чеферин заверил меня, что он не намерен закрывать двери ни перед кем. Мне близка эта позиция", – приводит слова Румменигге Fotball Italia.
Напомним, основатели Суперлиги, которая продержалась всего два дня, решили поставить проект на паузу из-за массового отказа клубов.
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