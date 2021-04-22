"Здесь победила не Бавария, не я, а настоящий футбол. Тот, который все мы любим.

УЕФА планирует убрать Реал и Ювентус из Лиги чемпионов – беспрецедентное наказание в истории турнира

Все знают, что я предпочитаю дипломатические переговоры, а не войну. Поэтому президент УЕФА попросил меня поддержать его в решении проблем и помочь начать все заново после очень сложных дней для мирового футбола.

Я бы с удовольствием моментально вернул в мировой футбол счастье, гармонию и привязанность. К сожалению, сделать это так быстро невозможно, поэтому мы должны продолжить работу.

Давайте подождем момента, когда шторм успокоится, а потом сконцентрируемся на диалоге. Чеферин заверил меня, что он не намерен закрывать двери ни перед кем. Мне близка эта позиция", – приводит слова Румменигге Fotball Italia.

Напомним, основатели Суперлиги, которая продержалась всего два дня, решили поставить проект на паузу из-за массового отказа клубов.

Какой будет обновленная Лига чемпионов – увеличение количества участников, необычный формат, ликвидация группового этапа