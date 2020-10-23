УЄФА обрав чотири найкращих гольові передачі у 1-му турі групового етапу Ліги чемпіонів – серед них одразу два асисти із матчів за участі Динамо та Шахтаря.

Куадрадо, Тете, Нойхаус та Де Йонг стали авторами найкрасивіших гольових передач у 1-му турі Ліги чемпіонів, повідомляє офіційний твіттер УЄФА.

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Зірка Шахтаря віддав ефектну передачу п'яткою на Соломона, коли той забивав третій м'яч у ворота Реала. Куадрадо ж асистував Мораті, коли той забивав другий гол у ворота Динамо. Окрім них, суперник Шахтаря, хавбек Борусії М Нойхаус віддав розкішну передачу зі своєї половини поля Хофманну, а Де Йонг красиво асистував Фаті у матчі проти Ференцвароша.

Нагадаємо, що Шахтар на виїзді обіграв мадридський Реал (3:2), а Динамо вдома поступилось Ювентусу (0:2).

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