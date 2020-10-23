УЕФА выбрал четыре лучшие голевые передачи в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов – среди них сразу два ассиста из матчей с участием Динамо и Шахтера.

Куадрадо, Тете, Нойхаус и Де Йонг стали авторами самых красивых голевых передач в 1-м туре Лиги чемпионов, сообщает официальный твиттер УЕФА.

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Звезда Шахтера отдал эффектную передачу пяткой на Соломона, когда тот забивал третий мяч в ворота Реала. Куадрадо же ассистировал Морате, когда тот забивал второй гол в ворота Динамо. Кроме них, соперник Шахтера, хавбек Боруссии М Нойхаус отдал роскошную передачу со своей половины поля Хофманну, а Де Йонг красиво ассистировал Фати в матче против Ференцвароша.

Напомним, что Шахтер на выезде обыграл мадридский Реал (3:2), а Динамо дома уступило Ювентусу (0:2).

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