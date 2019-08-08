УЄФА назвав номінантів на звання найкращого гравця сезону в Лізі чемпіонів / колаж УЄФА

Названі претенденти на нагороди за підсумками Ліги чемпіонів за сезон 2018/19.

Переможець турніру англійський Ліверпуль представлений п'ятьма гравцями, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Мессі, Роналду та 4 фіналісти Ліги чемпіонів претендують на нагороду ФІФА The Best-2019

Зокрема, до кола претендентів на призи потрапили воротар Аліссон, оборонці Трент Александер-Арнольд і Вірджил ван Дейк, півзахисник Джордан Хендерсон і форвард Садьйо Мане.

Повний перелік номінантів на нагороди по позиціях в Лізі чемпіонів 2018/19:

Воротарі: Аліссон (Ліверпуль), Уго Льоріс (Тоттенхем), Марк-Андре тер Штеген (Барселона)

Захисники: Трент Александер-Арнольд (Ліверпуль), Вірджил ван Дейк (Ліверпуль), Маттейс Де Лігт (Аякс / Ювентус)

Півзахисники: Френкі де Йонг (Аякс / Барселона), Джордан Хендерсон (Ліверпуль), Крістіан Еріксен (Тоттенхем)

Нападники: Садьйо Мане (Ліверпуль), Ліонель Мессі (Барселона), Кріштіану Роналду (Ювентус)

Відзначимо, що в шорт-листах по три претенденти на кожній позиції. Переможців назвуть 29 серпня на жеребкуванні групового етапу в Монако.