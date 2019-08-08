Лучший игрок сезона в Лиге чемпионов – УЕФА назвал номинантов

Названы претенденты на награды по итогам Лиги чемпионов сезона 2018/19.
Победитель турнира английский Ливерпуль представлен пятью игроками, сообщает официальный сайт УЕФА.
Месси, Роналду и 4 финалиста Лиги чемпионов претендуют на награду ФИФА The Best-2019
В частности, в круг претендентов на призы попали вратарь Алиссон, защитники Трент Александер-Арнольд и Вирджил ван Дейк, полузащитник Джордан Хендерсон и форвард Садио Мане.
Полный перечень номинантов на награды по позициям в Лиге чемпионов 2018/19:
Вратари: Алиссон (Ливерпуль), Уго Льорис (Тоттенхэм), Марк-Андре тер Штеген (Барселона)
Защитники: Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль), Вирджил ван Дейк (Ливерпуль), Маттейс Де Лигт (Аякс / Ювентус)
Полузащитники: Фрэнки де Йонг (Аякс / Барселона), Джордан Хендерсон (Ливерпуль), Кристиан Эриксен (Тоттенхэм)
Нападающие: Садио Мане (Ливерпуль), Лионель Месси (Барселона), Криштиану Роналду (Ювентус)
Отметим, что в шорт-листах по три претендента на каждой позиции. Победителей назовут 29 августа на жеребьевке группового этапа в Монако.