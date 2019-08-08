Лучший игрок сезона в Лиге чемпионов – УЕФА назвал номинантов

УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока сезона в Лиге чемпионов / коллаж УЄФА

Названы претенденты на награды по итогам Лиги чемпионов сезона 2018/19.

Победитель турнира английский Ливерпуль представлен пятью игроками, сообщает официальный сайт УЕФА.

Месси, Роналду и 4 финалиста Лиги чемпионов претендуют на награду ФИФА The Best-2019

В частности, в круг претендентов на призы попали вратарь Алиссон, защитники Трент Александер-Арнольд и Вирджил ван Дейк, полузащитник Джордан Хендерсон и форвард Садио Мане.

Полный перечень номинантов на награды по позициям в Лиге чемпионов 2018/19:

Вратари: Алиссон (Ливерпуль), Уго Льорис (Тоттенхэм), Марк-Андре тер Штеген (Барселона)

Защитники: Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль), Вирджил ван Дейк (Ливерпуль), Маттейс Де Лигт (Аякс / Ювентус)

Полузащитники: Фрэнки де Йонг (Аякс / Барселона), Джордан Хендерсон (Ливерпуль), Кристиан Эриксен (Тоттенхэм)

Нападающие: Садио Мане (Ливерпуль), Лионель Месси (Барселона), Криштиану Роналду (Ювентус)

Отметим, что в шорт-листах по три претендента на каждой позиции. Победителей назовут 29 августа на жеребьевке группового этапа в Монако.