Стали відомі імена 4-х футболістів, які посперечаються за звання найкращого гравця тижня у найпрестижнішому клубному турнірі Європи.

Олів'є Жиру в матчі з Атлетіко / УЄФА

Відповідне голосування триває на офіційному сайті Союзу європейських футбольних асоціацій. На нагороду найкращого гравця тижня претендують представники чотирьох клубів – Челсі, Манчестер Сіті, Баварії та Реала, інформує офіційний Twitter УЄФА.

Атлетіко – Челсі – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Олів'є Жиру (Челсі) забив переможний гол у ворота Атлетіко розкішним ударом через себе. Роберт Лєвандовскі став автором одного з голів у матчі з Лаціо (4:1). Жоау Канселу віддав асист у переможному поєдинку проти Борусії М (2:0), а Ферлан Менді влучним ударом допоміг Реалу обіграти Аталанту (1:0).

Переможець голосування стане відомий у п'ятницю, 26 лютого.

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