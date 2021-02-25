Стали известны имена 4-х футболистов, которые поспорят за звание лучшего игрока недели в самом престижном клубном турнире Европы.

Соответствующее голосование проходит на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций. На награду лучшего игрока недели претендуют представители четырех клубов – Челси, Манчестер Сити, Баварии и Реала, информирует официальный Twitter УЕФА.

Атлетико – Челси – 0:1 – видео гола и обзор матча

Оливье Жиру (Челси) забил победный гол в ворота Атлетико роскошным ударом через себя. Роберт Левандовски стал автором одного из голов в матче с Лацио (4:1). Жоау Канселу отдал ассист в победном поединке против Боруссии М (2:0), а Ферлан Менди точным ударом помог Реалу обыграть Аталанту (1:0).

Победитель голосования станет известен в пятницу, 26 февраля.

Динамо спробує зламати невдалу серію в єврокубках – сумна статистика з вильотом від Шахтаря і подвигом Кравця