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УЄФА може змінити формат Ліги чемпіонів: матчі проходитимуть на вихідних, – Bild

10:53 169 Читать на русском
УЄФА може змінити формат Ліги чемпіонів: матчі проходитимуть на вихідних, – Bild
Лігу чемпіонів чекають зміни? / фото: Marca

Ліга чемпіонів вже за кілька років може зазнати суттєвих змін. Про це інформує німецьке видання Bild.

Вже з сезону 2024/25 формат Ліги чемпіонів може зазнати певних змін. Зокрема, матчі турніру будуть проходити на вихідних з метою підвищення глядацького інтересу та збільшення прибутків клубів, повідомляє Bild.

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Поєдинки національних чемпіонатів в такому разі гратимуть посеред тижня. Крім того, заплановано, що в турнірі продовжать брати участь 32 команди, проте вони будуть поділені не на 8 груп, як раніше, а на 4. Таким чином в одній групі гратимуть одразу 8 команд.

Подібна ініціатива надійшла від Асоціації європейських клубів, яку очолює президент Ювентуса Андреа Аньєллі. Позиція УЄФА та президента Організації Александера Чеферіна щодо даного питання наразі невідома.

Нагадаємо, зараз матчі Ліги чемпіонів проходять ввечері у вівторок та середу.

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Теги
УЄФА Головне Ювентус Ювентус Ліга чемпіонів Асоціація європейських клубів (ЕСА) Александер Чеферін Андреа Аньєллі
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