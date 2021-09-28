"Після своєї заяви щодо проекту так званої Суперліги і ухвалених відповідних заходів про дотримання вимог, УЄФА підтверджує свою тезу про те, що стосовно проекту так званої Суперліги він завжди діяв відповідно не тільки до свого статуту і регламенту, але і згідно з законодавством ЄС, Європейською конвенцією з прав людини та законодавством Швейцарії. УЄФА, як і раніше, впевнений у своїй позиції і буде продовжувати відстоювати її в усіх відповідних юрисдикціях.

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УЄФА завжди діяв сумлінно протягом усього розгляду в суді Мадрида. Відповідно – і незважаючи на те, що УЄФА не визнає юрисдикцію мадридського суду і твердо переконаний, що завжди діяв у повній відповідності з поточним судовим розглядом – УЄФА сьогодні направив в мадридський суд офіційні документи, які підтверджують постійне виконання вимог.

Крім того, УЄФА подав клопотання про відвід судді, який головував на поточному розгляді, оскільки, на його думку, в цьому розгляді є істотні порушення. Відповідно до іспанського законодавства, і в фундаментальних інтересах правосуддя, УЄФА очікує, що цей самий суддя негайно відійде в сторону до повного і належного розгляду даного клопотання.

УЄФА також подасть офіційну апеляцію до вищепоставленого суду – провінційний суд Мадрида (Апеляційний суд). УЄФА продовжить робити всі необхідні кроки в суворій відповідності з національним законодавством і законодавством ЄС для захисту своїх інтересів і, що найважливіше, інтересів своїх членів і всіх зацікавлених сторін у футболі", – йдеться у повідомленні на офіційному сайті союзу.

Нагадаємо, суд Мадрида зобов'язав УЄФА скасувати усі санкції проти Барселони, Реала та Ювентуса – головних засновників Суперліги.

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