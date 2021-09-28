"После своего заявления о проекте так называемой Суперлиги и принятых соответствующих мерах о соблюдении требований, УЕФА подтверждает свой тезис о том, что по проекту так называемой Суперлиги он всегда действовал в соответствии не только со своим уставом и регламентом, но и согласно законодательству ЕС, Европейской конвенции по правам человека и законодательству Швейцарии. УЕФА, как и раньше, уверен в своей позиции и будет продолжать отстаивать ее во всех соответствующих юрисдикциях.

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УЕФА всегда действовал добросовестно в течение всего разбирательства в суде Мадрида. Соответственно – и несмотря на то, что УЕФА не признает юрисдикцию мадридского суда и твердо убежден, что всегда действовал в полном соответствии с текущим судебным разбирательством – УЕФА сегодня направил в мадридский суд официальные документы, подтверждающие постоянное выполнение требований.

Кроме того, УЕФА подал ходатайство об отводе судьи, председательствующего на текущем рассмотрении, поскольку, по его мнению, в этом рассмотрении есть существенные нарушения. Согласно испанскому законодательству, и в фундаментальных интересах правосудия, УЕФА ожидает, что этот самый судья немедленно уйдет в сторону до полного и надлежащего рассмотрения данного ходатайства.

УЕФА также подаст официальную апелляцию в вышепоставленный суда – провинциальный суд Мадрида (Апелляционный суд). УЕФА продолжит предпринимать все необходимые шаги в строгом соответствии с национальным законодательством и законодательством ЕС для защиты своих интересов и, что самое важное, интересов своих членов и всех заинтересованных сторон в футболе", – говорится в сообщении на официальном сайте союза.

Напомним, суд Мадрида обязал УЕФА отменить все санкции против Барселоны, Реала и Ювентуса – главных основателей Суперлиги.

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