Шахтар обіграв Колос у 8 турі УПЛ. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".

Шахтар здобув комфортну перевагу завдяки потужним початкам таймів. У першому Мудрик скористався незлагодженими діями двох захисників Колоса, а в другому Тейлор забив через кілька хвилин після свого виходу на заміну.

Мудрик розгромив Колос, оформивши дубль – Шахтар наздогнав СК Дніпро-1 на вершині УПЛ

Крапку у протистоянні поставив той-таки Мудрик. Вінгер Шахтаря пролетів повз кількох опонентів і чітко пробив у нижній кут воріт Волинця – 3:0. Перемога дозволила Шахтарю зрівнятися з СК Дніпро-1 на вершині таблиці УПЛ.