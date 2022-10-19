Шахтар – Колос – 3:0 – відео голів і огляд матчу
19:34 - Читать на русском
Шахтар обіграв Колос у 8 турі УПЛ. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".
Шахтар здобув комфортну перевагу завдяки потужним початкам таймів. У першому Мудрик скористався незлагодженими діями двох захисників Колоса, а в другому Тейлор забив через кілька хвилин після свого виходу на заміну.
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Крапку у протистоянні поставив той-таки Мудрик. Вінгер Шахтаря пролетів повз кількох опонентів і чітко пробив у нижній кут воріт Волинця – 3:0. Перемога дозволила Шахтарю зрівнятися з СК Дніпро-1 на вершині таблиці УПЛ.
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