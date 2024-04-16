Головний тренер дортмундської Борусії Едін Терзіч поділився очікуваннями від майбутнього матчу-відповіді своєї команди з Атлетіко в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Перша зустріч у Мадриді завершилася перемогою "матрацників" із рахунком 2:1.

"Минулого тижня Атлетіко грав дуже дисципліновано, терпляче чекав і змушував нас припуститися помилок, але доля путівки в півфінал Ліги чемпіонів залежатиме від нас самих. Ми усвідомлюємо, наскільки багатий досвід є у наших суперників, особливо в порівнянні з молодим складом Борусії. Проте завтра ми спробуємо домогтися більшого з самого початку зустрічі.

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У матчах із таким суперником слідує негайна розплата за помилки. У минулому сезоні ми теж втрачали м'ячі в небезпечних зонах. Ми знаємо, що повинні будемо завтра уникнути їх. Але що важливіше – реакція. Ми готові виправити свої помилки.

Травма Алле? У нас є початковий діагноз, згідно з яким рубцева тканина на його щиколотці знову трохи пошкоджена. Тепер він отримає тиждень повного спокою, після чого буде встановлено остаточний діагноз", – цитує Терзіча Marca.

Матч Борусія Д – Атлетіко відбудеться у вівторок, 16 квітня. Початок зустрічі – о 22:00 за Києвом.

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