Главный тренер дортмундской Боруссии Эдин Терзич поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча своей команды с Атлетико в 1/4 финала Лиги чемпионов. Первая встреча в Мадриде завершилась победой "матрасников" со счётом 2:1.

"На прошлой неделе Атлетико играл очень дисциплинированно, терпеливо ждал и заставлял нас совершить ошибки, но судьба путёвки в полуфинал Лиги чемпионов будет зависеть от нас самих. Мы осознаём, сколь богатый опыт есть у наших соперников, особенно в сравнении с молодым составом Боруссии. Однако завтра мы попробуем добиться большего с самого начала встречи.

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В матчах с таким соперником следует немедленная расплата за ошибки. В прошлом сезоне мы тоже теряли мячи в опасных зонах. Мы знаем, что должны будем завтра избежать их. Но что более важно – реакция. Мы готовы исправить свои ошибки.

Травма Алле? У нас есть первоначальный диагноз, согласно которому рубцовая ткань на его лодыжке снова немного повреждена. Теперь он получит неделю полного покоя, после чего будет установлен окончательный диагноз", – цитирует Терзича Marca.

Матч Боруссия Д – Атлетико состоится во вторник, 16 апреля. Начало встречи – в 22:00 по Киеву.

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