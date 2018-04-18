УПЛ 2018/19 може розпочатись 22 липня – клуби отримали проект календаря

УПЛ відправила клубам план-календар чемпіонату 2018/19. Перший тур запланований на 22 липня.

Перший тур УПЛ 2018/19 може пройти 22 липня. Відповідна дата вказана у плані-календарі, який отримали клуби, інформує Команда №1.

Дати проведення поєдинків не остаточні та повинні бути затверджені клубами.

Суперкубок України вчетверте поспіль розіграють в Одесі

Суперкубок України запланований на 21 липня. Команди, які візьмуть участь у цьому матчі, поєдинки першого туру зіграють на 3 дні пізніше за інших.

У 2018 році заплановано 18 турів, останній – 8 грудня (дати базові). Відновиться УПЛ 16 лютого. Друга частина після поділу на шістки запланована на 16 березня.

Грімм поділився думкою про нинішній формат УПЛ

Фінал Кубка України 2018/19 запланований на 16 травня, останній тур УПЛ – на 25 травня 2019 року.