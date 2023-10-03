– Наскільки важко психологічно налаштовувати команду після невдалих результатів?

– Це непросто, адже мова йде про два аспекти. Ми говоримо про Лігу чемпіонів і це завжди складно. Це потребує додаткових зусиль.

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– У першому матчі ви нас здивували вибором стартового складу. Чи будуть сюрпризи в матчі з Антверпеном?

– Наша основна мета – це перемогти. Тож завтра ми побачимо, чи буде несподіванка для глядачів. Наша мета, повторюся, – перемогти.

– Як оцінюєте Антверпен? Як ситуація в країні впливає на підготовку до гри з бельгійцями?

– Ми переглядали матчі Антверпена. Знаємо, як грає ця команда. Ми прорахували всі ситуації та варіанти. Наша мета – перемогти, і якомога краще представити себе у завтрашній грі. Що стосується ситуації в Україні, то це – війна. Перший складний момент для нас – пересування в межах країни і за кордоном. Бо все це забирає значно більше часу, аніж зазвичай. Крім того, під час ігор в Україні звучать повітряні тривоги, через що наші матчі тривають більш як 90 хвилин. Це вливає психологічно, мотиваційно. Але ситуація така, яка є. У нас є війна, у нас є агресор. Тому мусимо підлаштовуватися.

– Після поразки від Ворскли з'явилися чутки про вашу відставку. Як ви себе почуваєте зараз? Відчуваєте тиск чи довіру від керівництва?

– Результати, звісно, не такі, як ми очікували. Є трішки тиск, але не зі сторони, а внутрішній тиск, який стимулює. Тиск у позитивному значенні. Ми націлені на перемогу й знаємо, яке перед нами завтра стоїть завдання", – сказав ван Леувен на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, дуель між Антверпеном і Шахтарем відбудеться у середу, 4-го жовтня. Початок зустрічі о 19:45 за Києвом. До слова, у першому турі "гірники" на номінально домашній арені поступились Порту з рахунком 1:3, а бельгійці на виїзді згоріли Барселоні 0:5.

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