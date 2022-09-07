Унікальне досягнення і дубль Мбаппе у відеоогляді матчу ПСЖ – Ювентус – 2:1
10:51 - Читать на русском
ПСЖ здолав Ювентус у першому турі Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.
завершено
22’ Кіліан Мбаппе
Вестон Маккенні 53’
22’ Кіліан Мбаппе
53’ Вестон Маккенні
Мбаппе оформив дубль за перші 20 хвилин зустрічі після пасів Неймара і Хакімі. Загалом француз забив вже 35 голів в ЛЧ, зробив він це найшвидше в історії – у віці 23 роки і 260 днів.
ПСЖ завдяки дублю Мбаппе здолав Ювентус, Бенфіка з божевільним голом на класі перемогла впертий Маккабі
Маккенні зумів скоротити відставання після помилки Доннарумми, але на більше туринці не спромоглися. У наступному турі ПСЖ протистоятиме Маккабі з Хайфи, а Ювентус зустрінеться з Бенфікою.
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