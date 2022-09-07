ПСЖ здолав Ювентус у першому турі Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Мбаппе оформив дубль за перші 20 хвилин зустрічі після пасів Неймара і Хакімі. Загалом француз забив вже 35 голів в ЛЧ, зробив він це найшвидше в історії – у віці 23 роки і 260 днів.

ПСЖ завдяки дублю Мбаппе здолав Ювентус, Бенфіка з божевільним голом на класі перемогла впертий Маккабі

Маккенні зумів скоротити відставання після помилки Доннарумми, але на більше туринці не спромоглися. У наступному турі ПСЖ протистоятиме Маккабі з Хайфи, а Ювентус зустрінеться з Бенфікою.