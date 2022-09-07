Уникальное достижение и дубль Мбаппе в видеообзоре матча ПСЖ – Ювентус – 2:1
10:51 - Читати українською
ПСЖ одолел Ювентус в первом туре Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
завершено
22’ Килиан Мбаппе
Уэстон Маккенни 53’
22’ Килиан Мбаппе
53’ Уэстон Маккенни
Мбаппе оформил дубль за первые 20 минут встречи после пасов Неймара и Хакими. В общей сложности француз забил уже 35 голов в ЛЧ, сделал он это быстрее всего в истории – в возрасте 23 года и 260 дней.
ПСЖ благодаря дублю Мбаппе одолел Ювентус, Бенфика с безумным голом на классе победила упрямый Маккаби.
Маккенни сумел сократить отставание после ошибки Доннаруммы, но больше туринцы не смогли. В следующем туре ПСЖ будет противостоять Маккаби из Хайфы, а Ювентус встретится с Бенфикой.
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