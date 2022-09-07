Мбаппе оформил дубль за первые 20 минут встречи после пасов Неймара и Хакими. В общей сложности француз забил уже 35 голов в ЛЧ, сделал он это быстрее всего в истории – в возрасте 23 года и 260 дней.

ПСЖ благодаря дублю Мбаппе одолел Ювентус, Бенфика с безумным голом на классе победила упрямый Маккаби.