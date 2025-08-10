Чемпіонат Румунії, 5-й тур

Ута Арад – Фарул Констанца – 2:1

Голи: Ціоніс, 8, Поспєлов, 78 – Радаславеску, 61

Миколенко травмувався в матчі з Ромою – спортивний лікар припустив, яке пошкодження отримав українець

Ута Арад здобула важливу перемогу над Фарулом Констанца у 5-му турі чемпіонату Румунії – 2:1. Господарі відкрили рахунок уже на 8-й хвилині зусиллями Ціоніса, але після перерви Радаславеску відновив паритет.

Розв’язка настала на 78-й хвилині, коли український захисник Дмитро Поспєлов після подачі зі штрафного майстерно замкнув м’яч головою, вивівши команду вперед. Цей рахунок виявився остаточним, що принесло команді українця три очки.

Завдяки цьому результату Ута Арад сенсаційно очолила турнірну таблицю Суперліги Румунії, набравши 11 балів.

Додамо, що цього сезону Дмитро вже провів 5 матчів і забив 2 м’ячі, якщо враховувати сьогоднішнє взяття воріт.

"У ногу влетів уламок масою 89 грамів, але я повернувся на поле": легендарний коментатор пройшов війну і грає з Рикуном