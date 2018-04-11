Українські телеканали ведуть переговори про купівлю прав на показ ЧС-2018

Національно громадська телерадіокомпанія України веде переговори з потенційними покупцями прав на показ чемпіонату світу.

Голова правління Національної громадської телерадіокомпанії України (НГТУ) Зураб Аласанія повідомив, що продовжує переговори з потенційними покупцями прав на показ чемпіонату світу, повідомляє SportArena.

НГТУ выкупила права на показ ЧС-2018 ще в 2010 році, але натомість відмовилась показувати турнір з політичних міркувань.

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У лютому повідомлялося, що НГТУ веде переговори з потенційними покупцями щодо субліцензії, але з тих пір, схоже, мало що змінилося.

"Ми ведемо переговори з субліцензування прав на ЧС-2018 з кількома українськими телеканалами, мова йде про перепродаж прав на показ чемпіонату по телебаченню і в інтернеті. Коли ми рік тому оголосили про небажання показувати ЧС, то ще тоді отримали кілька пропозицій. Переговори довгі і складні, тому що мова йде про мільйони євро", – сказав Аласанія.