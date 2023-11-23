Матч відбору Юнацької ліги УЄФА (плей-офф переможців) між нідерландським АЗ та норвезьким Мольде обслуговуватиме українська суддівська бригада, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Головним арбітром зустрічі виступить Віктор Копієвський. На лініях йому допомагатимуть Володимир Висоцький та Олександр Жуков. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме нідерландець Єссе Розендаль.

Нагадаємо, зустріч між АЗ та Мольде відбудеться у вівторок, 28 листопада, о 18:00 за Києвом.

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