Украинские арбитры будут работать на матче Юношеской лиги УЕФА
Отечественные рефери получили назначение на еврокубковый поединок.
Матч отбора Юношеской лиги УЕФА (плей-офф победителей) между нидерландским АЗ и норвежским Мольде будет обслуживать украинская судейская бригада, сообщает официальный сайт УЕФА.
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Главным арбитром встречи выступит Виктор Копиевский. На линиях ему будут помогать Владимир Высоцкий и Александр Жуков. Обязанности четвертого арбитра будет исполнять нидерландец Йессе Розендаль.
Напомним, встреча между АЗ и Мольде состоится во вторник, 28 ноября, в 18:00 по Киеву.
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