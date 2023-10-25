Юнацька ліга УЄФА. Група F, 3 тур

Ньюкасл U-19 – Борусія Д U-19 – 1:2

Голи: Нів, 74 – Райкхофф, 12, Бамба, 53

У молодіжному турнірі Ліги чемпіонів також найцікавіша група F. Як і в дорослих, юнаки закрутили неабияку інтригу. Проблеми лише у Ньюкасла, який програв усі три матчі. ПСЖ, Мілан і Борусія Д мають по 6 очок. Уся боротьба за плей-офф ще попереду.

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Сьогодні у складі "джмелів" знову повний матч провів Данило Кревсун. Українець мав шанс забити, але не влучив. Також заробив перспективний штрафний і отримав жовту картку. Однак головним героєм матчу став Самуель Бамба, який створив гол для Юліана Райкхоффа й забив сам.