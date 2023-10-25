Юношеская лига УЕФА. Группа F, 3 тур

Ньюкасл U-19 – Боруссия Д U-19 – 1:2

Голы: Нив, 74 – Райкхофф, 12, Бамба, 53

В молодежном турнире Лиги чемпионов также самая интересная группа F. Как и у взрослых, юноши закрутили нешуточную интригу. Проблемы только у Ньюкасла, проигравшего все три матча. ПСЖ, Милан и Боруссия Д имеют по 6 очков. Вся борьба за плей-офф еще впереди.

Рух переиграл Сараево и прошел дальше в Юношеской лиге УЕФА – быстрый пропущенный и испорченный пенальти не сломали украинцев

Сегодня в составе "шмелей" снова полный матч провел Даниил Кревсун. У украинца был шанс забить, но не попал. Также заработал перспективный штрафной и получил желтую карточку. Однако главным героем матча стал Самуэль Бамба, создавший гол для Юлиана Райкхоффа и забивший сам.