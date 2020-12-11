Завершилися групові етапи Ліги чемпіонів і Ліги Європи. Україна втратила одного представника, але фактично гарантувала собі 12 місце в рейтингу УЄФА за підсумками сезону 2020/21.

Перемога Динамо над Ференцварошем і нічия Шахтаря з Інтером принесли Україні три пункти, які після поділу на п'ятьох представників країни перетворилися в 0,6 бала (вихід у плей-офф ЛЄ не дає додаткових балів на відміну від потрапляння в плей-офф ЛЧ). Таким чином сезонний доробок УПЛ зріс до 5,4 очка, що дозволило обійти в рейтингу Шотландію.

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Втім, британці повернули свої позиції завдяки Лізі Європи. Рейнджерс і Селтік вчора свої матчі виграли – 4 пункти поділили на 4-х представників країни і отримали 1 бал в таблицю. Зоря ж програла Бразі та не допомогла Україні.

Як наслідок, за підсумками тижня Шотландія збільшила відрив від України на 0,4 бала до 0,425 бала. Загальний рейтинг за п'ять сезонів: Шотландія – 32,125 (11-те місце), Україна – 31,700 (12-те місце). Австрія, яка йде десятою (35,825), також збільшила гандикап перед нами на 0,4 бала до 4,125 бала.

Наздогнати австрійців до кінця сезону майже нереально, а от знову обійти шотландців можна. У весняній частині єврокубків у нас буде дві команди, а в них боротьбу продовжить лише Рейнджерс. А тепер найприємніша частина – 12-те місце в цьому сезоні Україна не втратить. Найближчі переслідувачі (Туреччина, Данія та Кіпр) після групових етапів втратили всіх своїх представників.

Щоправда, 12-та сходинка не дає чемпіону країни прямої путівки в груповий раунд Ліги чемпіонів (11-та дає, якщо попередню ЛЧ виграє команда, яка й так кваліфікувалася через внутрішню першість).

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