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Украина благодаря победе Шахтера поднялась на одну строчку в таблице коэффициентов УЕФА

13:18 181 Читати українською
Украина благодаря победе Шахтера поднялась на одну строчку в таблице коэффициентов УЕФА
ФК Шахтер

Очередные матчи группового этапа Лиги чемпионов привели к изменениям в рейтинге национальных ассоциаций УЕФА.

Вчера донецкий Шахтер обыграл итальянскую Аталанту в выездном поединке Лиги чемпионов. Благодаря этому Украина получила в таблицу коэффициентов УЕФА 2 очка, которые при делении на 5 клубов приносят 0.4 балла.

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В нынешнем сезоне в активе украинских клубов теперь 2,6 балла, а в сумме за пять лет – 31,5, что на 0,150 больше, чем у Нидерландов, которые по крайней мере на время и опередила Украина.

Напомним, в текущем сезоне Украину на евроарене представляют три команды – Шахтер (ЛЧ), Динамо (ЛЕ), Александрия (ЛЕ). В стартовых поединках группового этапа "горняки" и подопечные Шарана уступили Манчестер Сити и Вольфсбургу соответственно. Динамо минимально обыграло Мальме.

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