Байєр завершив затяжне домінування Баварії. Щоб пригадати попереднього чемпіона Німеччини, потрібно повернутися у 2012 рік. Юрген Клопп виграв Бундеслігу з дортмундською Борусією, а Роберт Лєвандовскі забив 22 голи, поступившись у бомбардирських перегонах Хунтелару.

Байєр вперше став чемпіоном Німеччини. Хабі Алонсо створив непереможну команду, Вірц і Джака стильно гарантували титул

Для Баварії той сезон все одно не був провальним, адже команда Юппа Хайнкеса вийшла у фінал Ліги чемпіонів. Щоправда, програла єврокубок на власному полі Челсі, де Дрогба, Лемпард, Чех і Торрес грали під керівництвом Роберто Ді Маттео.

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Вже через місяць збірна Іспанії підтвердить статус найкращої на планеті та виграє Євро-2012 в Україні. У київському фіналі "Фурія Роха" розгромила Італію, за яку феєрив тоді Балотеллі. А Роналду мав лише один "Золотий м'яч", штампуючи голи за Реал.

Паралельно з тріумфом Дортмунда гучний успіх в АПЛ святкував Манчестер Сіті. Знаменитий камбек проти КПР з голами Джеко та Агуеро відібрав титул у великого Алекса Фергюсона. Ламіну Ямалу було 4 роки – відчуйте себе старими.

Чемпіонат України був у олігархічному розквіті. УПЛ посідала сьоме місце в таблиці коефіцієнтів, випереджаючи Португалію та Нідерланди. Нафарширований бразильськими зірками Шахтар став чемпіоном. Шева повернувся в Динамо, але найкращими бомбардирами були Селезньов і Майкон.

Ротань і Зозуля в Дніпрі, Тайсон і Шав'єр творили красу в Металісті Маркевича, а сімферопольська Таврія боролася за єврокубки та двічі за сезон розписала нічиї з Динамо, зокрема в останньому турі. "Біло-сині" відстали від Шахтаря якраз на чотири очки.