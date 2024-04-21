Україна приймає Євро, у Роналду лише один "ЗМ", Таврія зупинила Динамо – часи, коли Баварія востаннє не була чемпіоном
Баварія 11 сезонів незмінно ставала чемпіоном Німеччини. Світ сильно змінився, поки "срібна салатниця" не покидала Мюнхен.
Байєр завершив затяжне домінування Баварії. Щоб пригадати попереднього чемпіона Німеччини, потрібно повернутися у 2012 рік. Юрген Клопп виграв Бундеслігу з дортмундською Борусією, а Роберт Лєвандовскі забив 22 голи, поступившись у бомбардирських перегонах Хунтелару.
Байєр вперше став чемпіоном Німеччини. Хабі Алонсо створив непереможну команду, Вірц і Джака стильно гарантували титул
Для Баварії той сезон все одно не був провальним, адже команда Юппа Хайнкеса вийшла у фінал Ліги чемпіонів. Щоправда, програла єврокубок на власному полі Челсі, де Дрогба, Лемпард, Чех і Торрес грали під керівництвом Роберто Ді Маттео.
Вже через місяць збірна Іспанії підтвердить статус найкращої на планеті та виграє Євро-2012 в Україні. У київському фіналі "Фурія Роха" розгромила Італію, за яку феєрив тоді Балотеллі. А Роналду мав лише один "Золотий м'яч", штампуючи голи за Реал.
Паралельно з тріумфом Дортмунда гучний успіх в АПЛ святкував Манчестер Сіті. Знаменитий камбек проти КПР з голами Джеко та Агуеро відібрав титул у великого Алекса Фергюсона. Ламіну Ямалу було 4 роки – відчуйте себе старими.
Чемпіонат України був у олігархічному розквіті. УПЛ посідала сьоме місце в таблиці коефіцієнтів, випереджаючи Португалію та Нідерланди. Нафарширований бразильськими зірками Шахтар став чемпіоном. Шева повернувся в Динамо, але найкращими бомбардирами були Селезньов і Майкон.
Ротань і Зозуля в Дніпрі, Тайсон і Шав'єр творили красу в Металісті Маркевича, а сімферопольська Таврія боролася за єврокубки та двічі за сезон розписала нічиї з Динамо, зокрема в останньому турі. "Біло-сині" відстали від Шахтаря якраз на чотири очки.