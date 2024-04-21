Украина принимает Евро, у Роналду только один "ЗМ", Таврия остановила Динамо – времена, когда Бавария не была чемпионом
Бавария 11 сезонов неизменно становилась чемпионом Германии. Мир сильно изменился, пока "серебряная салатница" не покидала Мюнхен.
Байер завершил затяжное доминирование Баварии. Чтобы вспомнить предыдущего чемпиона Германии, нужно вернуться в 2012 год. Юрген Клопп выиграл Бундеслигу с дортмундской Боруссией, а Роберт Левандовски забил 22 гола, уступив в бомбардирской гонке Хунтелару.
Байер впервые стал чемпионом Германии. Хаби Алонсо создал непобедимую команду, Вирц и Джака стильно гарантировали титул
Для Баварии тот сезон все равно не был провальным, ведь команда Юппа Хайнкеса вышла в финал Лиги чемпионов. Правда, проиграла еврокубок на своем поле Челси, где Дрогба, Лэмпард, Чех и Торрес играли под руководством Роберто Ди Маттео.
Уже через месяц сборная Испании подтвердит статус лучшей на планете и выиграет Евро-2012 в Украине. В киевском финале "Фурия Роха" разгромила Италию, за которую феерил тогда Балотелли. А Роналду имел только один "Золотой мяч", штампуя голы за Реал.
Параллельно с триумфом Дортмунда громкий успех в АПЛ праздновал Манчестер Сити. Знаменитый камбэк против КПР с голами Джеко и Агуэро отобрал титул у великого Алекса Фергюсона. Ламину Ямалу было 4 года – gочувствуйте себя стариками.
Чемпионат Украины был в олигархическом расцвете. УПЛ занимала седьмое место в таблице коэффициентов, опережая Португалию и Нидерланды. Нафаршированный бразильскими звездами Шахтер стал чемпионом. Шева вернулся в Динамо, но лучшими бомбардирами были Селезнев и Майкон.
Ротань и Зозуля в Днепре, Тайсон и Шавьер творили красоту в Металлисте Маркевича, а симферопольская Таврия боролась за еврокубки и дважды за сезон расписала ничьи с Динамо, в частности в последнем туре. "Бело-синие" отстали от Шахтера как раз на четыре очка.