Байер завершил затяжное доминирование Баварии. Чтобы вспомнить предыдущего чемпиона Германии, нужно вернуться в 2012 год. Юрген Клопп выиграл Бундеслигу с дортмундской Боруссией, а Роберт Левандовски забил 22 гола, уступив в бомбардирской гонке Хунтелару.

Байер впервые стал чемпионом Германии. Хаби Алонсо создал непобедимую команду, Вирц и Джака стильно гарантировали титул

Для Баварии тот сезон все равно не был провальным, ведь команда Юппа Хайнкеса вышла в финал Лиги чемпионов. Правда, проиграла еврокубок на своем поле Челси, где Дрогба, Лэмпард, Чех и Торрес играли под руководством Роберто Ди Маттео.

Уже через месяц сборная Испании подтвердит статус лучшей на планете и выиграет Евро-2012 в Украине. В киевском финале "Фурия Роха" разгромила Италию, за которую феерил тогда Балотелли. А Роналду имел только один "Золотой мяч", штампуя голы за Реал.

Параллельно с триумфом Дортмунда громкий успех в АПЛ праздновал Манчестер Сити. Знаменитый камбэк против КПР с голами Джеко и Агуэро отобрал титул у великого Алекса Фергюсона. Ламину Ямалу было 4 года – gочувствуйте себя стариками.

Чемпионат Украины был в олигархическом расцвете. УПЛ занимала седьмое место в таблице коэффициентов, опережая Португалию и Нидерланды. Нафаршированный бразильскими звездами Шахтер стал чемпионом. Шева вернулся в Динамо, но лучшими бомбардирами были Селезнев и Майкон.

Ротань и Зозуля в Днепре, Тайсон и Шавьер творили красоту в Металлисте Маркевича, а симферопольская Таврия боролась за еврокубки и дважды за сезон расписала ничьи с Динамо, в частности в последнем туре. "Бело-синие" отстали от Шахтера как раз на четыре очка.