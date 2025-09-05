Україна прийматиме Францію в першому турі відбору на чемпіонат світу 2026 року. Стартові склади команд на посилання на онлайн-трансляції – у цій новині "Футбол 24".

Матч Україна – Франція відбудеться сьогодні, 5 вересня. Стартовий свисток на Тарчинський Арена у Вроцлаві повинен пролунати о 21:45 за київським часом.

Україна – Франція: анонс матчу відбору на ЧС-2026

Де дивитись Україна – Франція? Трансляцію гри ексклюзивно покаже MEGOGO на своїй платформі за передплатами "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" і "MEGOPACK N+S", а також безкоштовно на телеканалі MEGOGO СПОРТ у Т2 та кабельних мережах. За головними подіями можна стежити в текстовому онлайні "Футбол 24".

Стартовий склад збірної України: Трубін – Конопля, Матвієнко (к), Забарний, Зінченко – Калюжний, Ярмолюк – Зубков, Судаков, Гуцуляк – Довбик.

Франції: Меньян – Кунде, Конате, Упамекано, Дінь – Чуамені, Коне – Дуе, Олісе, Барколя – Мбаппе (к).