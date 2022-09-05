"У житті є важливіші речі за футбол. Ми дуже щасливі, що Шахтар зможе зіграти з Лейпцигом у Лізі чемпіонів. Це буде чудовий матч.

РБ Лейпциг – Шахтар: де дивитися матч Ліги чемпіонів

У них складна ситуація. Коли команда повертається на поле – це перший маленький крок до нормального життя.

Ми повинні контролювати м'яч і надійно діяти в обороні. Шахтар – це топ-команда. Щоб здобути проти них позитивний результат, кожен має викластися на максимум", – заявив Ґулачі на передматчевій пресконференції.

Поєдинок проти РБ Лейпциг стане для Шахтаря першим на євроарені з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Зустріч розпочнеться завтра, 6 вересня, о 22:00.

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