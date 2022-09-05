"В жизни есть более важные вещи, чем футбол. Мы очень счастливы, что Шахтер сможет сыграть с Лейпцигом в Лиге чемпионов. Это будет отличный матч.

РБ Лейпциг – Шахтер: где смотреть матч Лиги чемпионов

У них сложная обстановка. Когда команда возвращается на поле – это первый маленький шаг к нормальной жизни.

Мы должны контролировать мяч и надежно действовать в обороне. Шахтер – это топ-команда. Чтобы получить против них положительный результат, каждый должен выложиться на максимум", – заявил Гулачи на предматчевой пресс-конференции.

Поединок против РБ Лейпциг станет для Шахтера первым на евроарене с момента полномасштабного вторжения России в Украину. Встреча начнется завтра, 6 сентября, в 22.00.