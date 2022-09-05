"В жизни есть вещи, важнее футбола": голкипер РБ Лейпциг – о войне в Украине и плане на Шахтер
Вратарь РБ Лейпциг Петер Гулачи высказался о поединке первого тура Лиги чемпионов против Шахтера.
"В жизни есть более важные вещи, чем футбол. Мы очень счастливы, что Шахтер сможет сыграть с Лейпцигом в Лиге чемпионов. Это будет отличный матч.
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У них сложная обстановка. Когда команда возвращается на поле – это первый маленький шаг к нормальной жизни.
Мы должны контролировать мяч и надежно действовать в обороне. Шахтер – это топ-команда. Чтобы получить против них положительный результат, каждый должен выложиться на максимум", – заявил Гулачи на предматчевой пресс-конференции.
Поединок против РБ Лейпциг станет для Шахтера первым на евроарене с момента полномасштабного вторжения России в Украину. Встреча начнется завтра, 6 сентября, в 22.00.
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