Головний тренер "орлів" Жорже Жезуш залишився задоволений діями форварда збірної України Романа Яремчука у першому матчі з нідерландським клубом у плей-офф головного євротурніру.

"Коли ми підписували Яремчука, то очікували, що він буде допомагати команді. Роман більше фінішер, аніж мобільний гравець і швидкий футболіст.

Але його дії в матчі з ПСВ допомогли нам, він взяв участь в обох голах. Нам подобається гра Яремчука, але у нього є все, щоб давати цій команді ще більше", – цитує Жезуша офіційний сайт Бенфіки.

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Нагадаємо, у першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів Бенфіка на власному полі здолала ПСВ з рахунком 2:1. Яремчук віддав асист, а також взяв участь у другому голі португальської команди.

Бенфіка перемогла ПСВ у матчі плей-офф кваліфікації ЛЧ – Яремчук віддав асист, але продемонстрував неоднозначну гру