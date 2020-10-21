Оборонець міланського Інтера Ашраф Хакімі здав позитивний тест на сумнозвісний COVID-19 у день поєдинку 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Борусії Менхенгладбах.

Марокканець інфікувався коронавірусом, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Жодних симптомів хвороби в Хакімі немає. Проте, він пішов на самоізоляцію і не допоможе "нерадзуррі" в матчі проти Борусії М. Фулбек став черговою втратою міланців через пандемію. Раніше з гри вибули резервний кіпер Раду, оборонці Янг і Шкріняр, а також хавбеки Гальярдіні та Наінгголан.

До слова, в нинішньому сезоні Ашраф Хакімі провів 4 матчі в Серії А, у яких забив 1 м'яч і віддав 2 результативні передачі.

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