Тухеля довелося рятувати від гострих питань журналіста – тренер Баварії не готовий до звільнення після фіаско в ЛЧ
Головний тренер Баварії Томас Тухель мусив відбиватися від неприємних питань, які прилетіли внаслідок поразки від Лаціо в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Баварія в суботу розгромно програла Байєру чемпіонський матч в Бундеслізі, а в середу провела жахливий поєдинок в плей-офф Ліги чемпіонів на полі Челсі.
Баварія безвольно програла Лаціо в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів – жодного удару в площину, жахливі фейли Упамекано
Журналіст Bild Тобі Альтшеффль притиснув тренера гострим запитанням:
– Ви хвилюєтеся за свою роботу в Баварії після дуже поганих результатів за останній тиждень?
– Ні.
– Ви кажете, що ні, але чому ви вважаєте, що підходите зараз Баварії?
– Я б хотів говорити про матч.
– А ваша посада?
– Я вже відповів на ваше запитання.
– Але чому ви вважаєте, що підходите зараз Баварії?
У цей момент пресаташе Баварії довелося втрутитися та врятувати тренера від важкого запитання.