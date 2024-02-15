Головний тренер Баварії Томас Тухель мусив відбиватися від неприємних питань, які прилетіли внаслідок поразки від Лаціо в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Баварія в суботу розгромно програла Байєру чемпіонський матч в Бундеслізі, а в середу провела жахливий поєдинок в плей-офф Ліги чемпіонів на полі Челсі.

Баварія безвольно програла Лаціо в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів – жодного удару в площину, жахливі фейли Упамекано

Журналіст Bild Тобі Альтшеффль притиснув тренера гострим запитанням:

– Ви хвилюєтеся за свою роботу в Баварії після дуже поганих результатів за останній тиждень?

– Ні.

– Ви кажете, що ні, але чому ви вважаєте, що підходите зараз Баварії?

– Я б хотів говорити про матч.

– А ваша посада?

– Я вже відповів на ваше запитання.

– Але чому ви вважаєте, що підходите зараз Баварії?

У цей момент пресаташе Баварії довелося втрутитися та врятувати тренера від важкого запитання.