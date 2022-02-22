Німець показово вирішив залишити зіркового бомбардира у запасі на перший матч 1/8 фіналу ЛЧ проти Лілля, інформує інсайдер Фабріціо Романо.

Челсі – Лілль: стартові склади та онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Лукаку жахливо виступив у останній грі АПЛ проти Крістал Пелас (1:0). Нападник Челсі за 90 хвилин торкнувся м'яча лише 7 разів і майже нічим не допоміг партнерам. Вочевидь, Тухель вирішив вкотре виховувати Ромелу. Раніше бельгієць випадав із заявки за публічні претензії до клубу і головного тренера.

Нагадаємо, влітку Челсі заплатив Інтеру за Лукаку 113 млн євро (рекордне придбання лондонського клубу). Форвард півтора місяця не може забити в чемпіонаті Англії, а загальна статистика по сезону також не вражає – 10 голів у 28 матчах.

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