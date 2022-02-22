Немец показательно решил оставить звездного бомбардира в запасе на первый матч 1/8 финала ЛЧ против Лилля, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Челси – Лилль: стартовые составы и онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Лукаку ужасно выступил в последней игре АПЛ против Кристал Пелас (1:0). Нападающий Челси за 90 минут коснулся мяча лишь 7 раз и почти ничем не помог партнерам. Очевидно, Тухель решил в который раз воспитывать Ромелу. Ранее бельгиец выпадал из заявки за публичные претензии к клубу и главному тренеру.

Напомним, летом Челси заплатил Интеру за Лукаку 113 млн евро (рекордное приобретение лондонского клуба). Форвард полтора месяца не может забить в чемпионате Англии, а общая статистика по сезону тоже не впечатляет – 10 голов в 28 матчах.

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