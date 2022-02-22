Челсі – Лілль: стартові склади та онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Челсі в рамках 1/8 фіналу ЛЧ приймає Лілль. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".
Перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Челсі – Лілль стартує о 22:00 за київським часом. Відеотрансляція пройде на MEGOGO.
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Стартові склади
Челсі: Менді – Крістенсен, Тьяго Сілва, Рюдігер – Аспілікуета, Канте, Ковачіч, Алонсо – Хаверц – Зієш, Пулішіч
Запасні: Кепа, Беттінеллі, Жоржінью, Лукаку, Вернер, Лофтус-Чік, Сауль, Чалоба, Маунт, Кенеді, Сарр, Вейл
Лілль: Сезар – Челік, Фонте, Ботман, Джало – Онана, Шека, Андре – Санчеш, Девід, Бамба
Запасні: Грбіч, Ро, Гудмундссон, Бен Арфа, Їлмаз, Ліхаджі, Гомес, Веа, Жегрова, Брадаріч