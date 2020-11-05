"Ми прекрасно грали у першому таймі, могли вести в два м'ячі, але закінчили його з рахунком 1:1. У грі було три найголовніших моменти: нереалізований нами пенальті, вилучення Гуйє і пенальті в наші ворота. Це занадто багато, щоб перемогти.

Гравці ПСЖ застрягли в ліфті перед поєдинком з РБ Лейпциг – Верратті уникнув одного зі своїх страхів

Мені здається, ми віддали всі сили. РБ Лейпциг грає в атлетичний футбол – як Ліверпуль, Аталанта або Зальцбург. І нам доводиться приймати таку гру і докладати відповідних зусиль. Ми цілком могли обіграти РБ Лейпциг з таким же рахунком, з яким він обіграв нас.

У нас дуже важка група. РБ Лейпциг – дуже сильна команда, одна з найкращих в Німеччині, але сьогодні вони не були кращими за нас. Зробимо все, щоб виправити ситуацію у другому матчі", – цитує Тухеля видання L'Equipe.

Нагадаємо, поразка опустила французьку команду на третю сходинку турнірної таблиці групи Н. РБ Лейпциг ділить з Манчестер Юнайтед першу-другу сходинку, замикає квартет Істанбул Башакшехір.

ПСЖ без Неймара і Мбаппе програв Лейпцигу, Борусія з дублем Холанда розгромила Брюгге – Ліга чемпіонів, всі результати